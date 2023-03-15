Форвард «Динамо» Тюкавин возмутился неназначенным пенальти в игре с «Зенитом»

Форвард столичного футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Зенитом» в рамках встречи Кубка РФ сообщил журналистам, что не понимает, почему участник судейского корпуса Евгений Кукуляк не назначил пенальти за фол против него.