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Заученные скороговорки: Лавров обнулил упрёки постпреда Израиля

Заученные скороговорки: Лавров обнулил упрёки постпреда Израиля

На заседании Совбеза ООН Эрдан высказал недовольства в отношении России. Лавров молчать не стал.Накануне в ходе заседания Совета безопасности ООН по палестинскому вопросу израильский дипломат Гилад Эрдан раскритиковал Иран.

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