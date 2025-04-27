Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
    И кто из власть придержащих читает ваши комментарии? Им сугубо наплевать на них. Нужно лишить этих засранцев неприкос..."Навесил ей три "...
  • Владислав Владислав
    Надо выгнать из России всех наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и зака..."Навесил ей три "...
  • Владислав Владислав
    Мигрантские твари!"Навесил ей три "...

Укроагент (заминировавший авто, при подрыве которого погиб российский генерал) даёт показания

Укроагент (заминировавший авто, при подрыве которого погиб российский генерал) даёт показания

Вину дегенеративное животное признало.Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко: "В рамках уголовного дела по факту гибели в результате террористического акта заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика следствием установлен подозреваемый в совершении данного преступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх