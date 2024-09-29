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«Назову Радимова. Моуриньо? Я с ним лично не знаком, поэтому какой смысл говорить о нем, о Гвардиоле или даже о Семаке». Фигурист Галлямов о любимом тренере

– А любимый футбольный тренер? – Давайте назову Владислава Радимова. Когда он тренировал «Чисто Питер», было очень интересно.

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