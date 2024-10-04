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В Москве идёт прощание с Вячеславом Добрыниным

В Москве идёт прощание с Вячеславом Добрыниным

Проводить в последний путь певца пришли родные, близкие и коллеги.В Москве началось прощание с народным артистом России Вячеславом Добрыниным.

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