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Собянин: в августе в сторону Москвы летели 8670 беспилотников ВСУ

Собянин: в августе в сторону Москвы летели 8670 беспилотников ВСУ

В сторону Московского региона в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября направлялись 8670 украинских беспилотников.

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