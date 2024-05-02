Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в структуру правительства региона. Со 2 мая в блоке, который курирует заместитель губернатора Олег Беркович, вводится должность заместителя председателя правительства — куратора профессиональных спортивных команд.
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