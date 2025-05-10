Планируют отказаться от энергоресурсов из России в обход Венгрии – Орбан оценил позицию ЕС Евгения КомароваПо мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС хочет отказаться от российских энергоресурсов в обход позиции страны.
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