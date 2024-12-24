NYP: покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США

Как сообщает New York Post , возможное присоединение Гренландии к США, о котором ранее упоминал Дональд Трамп, может оказаться наиболее значительным расширением территории страны за все время ее существования.
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