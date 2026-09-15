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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «На 100% верю, что юниорская и молодежная сборные вернутся в ближайшее время. Американцы этого особенно хотят, у них упали результаты – нет конкуренции»

Главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил о скором возвращении юниорской и молодежной команд России.

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