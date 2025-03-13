Пострадавших из-за взрыва газа в Чечне доставили в Ожоговый центр ПИМУ

Трех пострадавших из-за взрыва газа в Чечне доставили в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии под медикаментозной седацией, сообщили в пресс-службе центра.
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