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Тульские новости

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В Туле изъяли 45 кг индейки с аннулированным ветдокументом

В Туле изъяли 45 кг индейки с аннулированным ветдокументом

Партия полуфабриката из мяса индейки весом 45 кг поступила к предпринимателю с аннулированным ветеринарным документом, происхождение и безопасность товара подтвердить невозможно.

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