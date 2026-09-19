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FiNE NEWS

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BYD Atto 2 теперь с запасом хода за 500 км и новой Blade Battery — а цена всего от 11 тысяч долларов!

Представьте: компактный, стильный кроссовер, который легко проезжает больше 500 километров на одном заряде, стоит всего от 11 150 долларов и при этом напичкан современными технологиями.

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