XRISM показал, как пульсар перехватывает вещество звезды-гиганта

Пульсар в потоке вещества голубого гипергиганта. Художественная реконструкция / NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Laboratory В двойной системе BP Crucis массивная звезда постоянно теряет ионизированный газ.
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