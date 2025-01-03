Умные упаковки для продуктов в будущем смогут определять сроки годности - эксперт

Умные упаковки для продуктов в будущем смогут определять сроки хранения и свежесть товара. Специальные сенсоры будут проверять его безопасность, например, отсутствие антибиотиков и других негативных веществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии