В Казахстане начнут изучать записи черных ящиков самолета AZAL

Записи с черных ящиков потерпевшего крушение в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в ближайшее время начнут изучать члены комиссии по расследованию этого авиапроисшествия, 7 января сообщает пресс-служба министерства транспорта Казахстана.
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