Первые задержания прошли после стрельбы в брянской гимназии

После стрельбы в брянской гимназии №5 задержаны три человека. По информации источников РИА «Новости» и ТАСС, правоохранители задержали женщину-охранника школы, где произошло ЧП, директора частного охранного предприятия, которое отвечало за охрану учебного заведения, и отца стрелявшей восьмиклассницы.