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За рулем

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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

АВТОВАЗ назвал дату презентации новой модели Lada Iskra. Базовой моделью станет седан, именно его покажут на Петербургском международном экономическом форуме, где АВТОВАЗ выступает национальным партнером.

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