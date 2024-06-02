Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

АВТОВАЗ назвал дату презентации новой модели Lada Iskra. Базовой моделью станет седан, именно его покажут на Петербургском международном экономическом форуме, где АВТОВАЗ выступает национальным партнером.
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