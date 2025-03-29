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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожают живую силу и опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожают живую силу и опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Получив точные координаты, артиллеристы выполнили наводку орудий на цель и беглым огнем поразили опорный пункт украинских националистов, замаскированный в лесополосе.

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