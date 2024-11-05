В Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих приятелей с партией гашиша, мефедрона и марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате отработки ранее полученной оперативной информации на Пискарёвском проспекте Северной столицы задержали 31-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в незаконном распространении наркотиков.