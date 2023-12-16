Россию ждут грандиозные железнодорожные стройки

На IV съезде РЖД, который вновь проходил накануне старта избирательной компании президента России Владимир Путин озвучил такие амбициозные планы, на реализацию которых раньше не хватало денег и технологий.
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