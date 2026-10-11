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Режиссер фильма "Доктор Сон" Майк Флэнеган хочет перезапустить "Челюсти"

Режиссер фильма "Доктор Сон" Майк Флэнеган хочет перезапустить "Челюсти"

Режиссер Майк Флэнеган, известный по фильму "Доктор Сон" и сериалу "Падение дома Ашеров", неожиданно изменил своему давнему правилу принципиально не работать с чужими сиквелами.

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