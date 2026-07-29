MESU July 29: 7500 or 7438 Before the Fed? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU remains inside a choppy higher-time-frame range between approximately 7,524 and 7,411 ahead of today’s interest-rate decision at 2:00 PM Eastern Time.
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