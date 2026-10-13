Military expert: our troops take control of the coastline near Annopol

Russian units from the North group of forces advanced south-west from Annopol, Kharkiv region, and took fire control of about 3 km of the coastline of the tributary of the Khatomlya River.
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