На конференции «PRO Яблоко» состоялось обсуждение перспектив развития страхования садов

Национальный союз агростраховщиков предлагает отраслевым ассоциациям плодово-ягодной отрасли совместную выработку конкретных и оптимальных вариантов страховой защиты садов в имеющихся условиях на базе соглашений между союзами – об этом заявил президент НСА Корней Биждов, выступая на конференции «PRO Яблоко» в Ставрополье.