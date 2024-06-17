Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

На конференции «PRO Яблоко» состоялось обсуждение перспектив развития страхования садов

На конференции «PRO Яблоко» состоялось обсуждение перспектив развития страхования садов

Национальный союз агростраховщиков предлагает отраслевым ассоциациям плодово-ягодной отрасли совместную выработку конкретных и оптимальных вариантов страховой защиты садов в имеющихся условиях на базе соглашений между союзами – об этом заявил президент НСА Корней Биждов, выступая на конференции «PRO Яблоко» в Ставрополье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх