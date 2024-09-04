18 тонн пластиковых бутылок отправили из Карелии на переработку в Санкт-Петербург

В августе 18 тонн 194 килограмм ПЭТ-микс отправились на завод переработчикам. Из вторсырья изготовят новые продукты – стреппинг ленту, флисовую одежду и нетканное полотно, которое используется при строительстве дорог, обивку для автомобилей, упаковочную пленку.