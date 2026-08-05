Ну как же страшно жить! Уже 5 августа — до конца лета чуть больше трех недель, и от этого уже заранее грустно.
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Ну как же страшно жить! Уже 5 августа — до конца лета чуть больше трех недель, и от этого уже заранее грустно.
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