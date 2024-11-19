Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Иноагент «Лёва Би-2» льёт грязь на Россию и вспоминает «святые девяностые»

Иноагент «Лёва Би-2» льёт грязь на Россию и вспоминает «святые девяностые»

Один из солистов группы «Би-2», долгие годы кормившийся в России, но затем демонстративно осудивший СВО и признанный иноагентом Егор Бортник (погоняло «Лёва»), в очередной раз проявил себя как эталонный мерзавец.

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