В Китае спрогнозировали рост ВВП на уровне 5% в 2023 году

По предварительным оценкам, темп роста ВВП Китая в 2023 году должен составить 5%. Такие прогнозы описаны в социально-экономическом плане развития республики, который был опубликован в рамках открытия парламентской сессии 14-го созыва 5 марта.
По предварительным оценкам, темп роста ВВП Китая в 2023 году должен составить 5%. Такие прогнозы описаны в социально-экономическом плане развития республики, который был опубликован в рамках открытия парламентской сессии 14-го созыва 5 марта.
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