В Смоленской области ищут подрядчика для возведения путепровода в Вязьме

На торгах появился соответствующий тендер Власти Вяземского района выставили на торги тендер на подготовку ПСД, выполнение инженерных изысканий и возведение нового автодорожного путепровода через железнодорожные пути в районе улицы 25 лет Октября в райцентре.
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