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Массовое задымление автобусных остановок устроили во Владивостоке

Массовое задымление автобусных остановок устроили во Владивостоке

Парогенераторы уже были использованы для улицах Семеновской Алеутской и Светланской. Если в светлое время суток паром обрабатывают автобусные остановки и тротуары, то в ночное время эта же аппаратура будет использоваться в подземных переходах.

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