Путин фразой по-немецки отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ AlexCoderПутин фразой по-немецки отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ AlexCoder И напомнил о случае в парламенте Канады с чествованием ветерана СС Российский лидер Владимир Путин на немецком отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, В ходе интервью для Павла Зарубина глава государства заявил, что не так давно мир увидел “безобразную выходку” в Канаде, где местный парламент рукоплескал украинскому ветерану СС.