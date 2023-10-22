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Путин фразой по-немецки отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ

Путин фразой по-немецки отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ

Путин фразой по-немецки отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ AlexCoderПутин фразой по-немецки отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера ФРГ AlexCoder И напомнил о случае в парламенте Канады с чествованием ветерана СС Российский лидер Владимир Путин на немецком отреагировал на нападки в адрес экс-канцлера Германии Герхарда Шредера,  В ходе интервью для Павла Зарубина глава государства заявил, что не так давно мир увидел “безобразную выходку” в Канаде, где местный парламент рукоплескал украинскому ветерану СС.

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