В Нижнем Новгороде нашли женщину, выбросившую новорожденного сына из окна

Полиция и СК РФ установили личность жительницы Нижнего Новгорода, подозреваемой в покушении на убийство своего новорожденного сына, которого она выбросила из окна квартиры в кусты, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
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