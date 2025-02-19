В Новосибирске назвали сайты, на которых можно узнать о судьбе участников Великой Отечественной войны

В России обновили данные о фронтовиках, партизанах и тружениках тыла.В 2025 году для жителей России доступны обновленные базы данных, благодаря которым только по фамилии можно найти информацию о судьбе участников Великой Отечественной войны, партизан и тружеников тыла.