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Царьград

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В Новосибирске назвали сайты, на которых можно узнать о судьбе участников Великой Отечественной войны

В Новосибирске назвали сайты, на которых можно узнать о судьбе участников Великой Отечественной войны

В России обновили данные о фронтовиках, партизанах и тружениках тыла.В 2025 году для жителей России доступны обновленные базы данных, благодаря которым только по фамилии можно найти информацию о судьбе участников Великой Отечественной войны, партизан и тружеников тыла.

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