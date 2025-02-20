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Трамп: Зеленский довольно грубо обошелся с министром финансов США

Трамп: Зеленский довольно грубо обошелся с министром финансов США

Президент США продолжает публично критиковать Владимира Зеленского.Украина сорвала сделку по редкоземельным ископаемым, а с министром финансов Скоттом Бессентом в Киеве обошлись «довольно грубо».

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