Посол ЛНР Мирошник заявил, что свое включение в санкционный список Латвии воспринимает как «отметку за заслуги»

МИД Латвии опубликовал новый список людей, на которых страна наложила санкции. В этот список попал представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник, который во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказал, что такое повышенное внимание со стороны Риги расценивает как признание своих заслуг в отстаивании независимости Луганской Народной Республики.