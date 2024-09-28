Наш земляк учащийся УОР Краснолесье и воспитанник клуба «Ситек-Динамо» СШ-2 Ходорченко Михаил стал бронзовым призером в одиночном разряде на международном турнире WorldTennisTour “ J100 Fergana” про

Наш земляк учащийся УОР Краснолесье и воспитанник клуба «Ситек-Динамо» СШ-2 Ходорченко Михаил стал бронзовым призером в одиночном разряде на международном турнире WorldTennisTour “ J100 Fergana” проходившем в Узбекистане с 22-28 сентября.
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