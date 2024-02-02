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Брюссель жестоко обманул Орбана выделением 50-миллиардной помощи Украине: что произошло

Брюссель жестоко обманул Орбана выделением 50-миллиардной помощи Украине: что произошло

Вчера 46K прочитали Собравшиеся в четверг, 1 февраля, в Брюсселе лидеры стран Евросоюза единогласно согласились предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов евро.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Непонятно, ведь Орбан же должен знать, насколько можно верить Брюсселю. Он ведь сам в этой каше &quot;варится&quot; не один год. И он точно не Путин, который периодически наступает &quot;на грабли&quot; доверия западным &quot;партнерам&quot;. Но Россия то выдержит косяки Путина, хоть и обидно это, а Венгрия слишком мала по размеру, чтобы их премьер мог позволить себе косяки, подобные путинским.
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16 час.
Владимир Карпов
Видимо Орбан в какой-то момент решил сделать так же, как &quot;Путин, который периодически наступает &quot;на грабли&quot; доверия западным &quot;партнерам&quot;.
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16 час.
АС
Александр Сысоев
Путин все прекрасно понимает, - по крайней мере с 2007 года -мюнхенская речь, - и говорит, что Запад обманул его, только чтобы: 1)открыть глаза мировому сообществу на непорядочность Запада и что ему нельзя доверять; 2)ввести в заблуждение и выиграть время для модернизации. Это тот редкий случай, когда Путину можно не верить.
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15 час.

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