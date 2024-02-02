Брюссель жестоко обманул Орбана выделением 50-миллиардной помощи Украине: что произошло

ЮВ Юрий Во Непонятно, ведь Орбан же должен знать, насколько можно верить Брюсселю. Он ведь сам в этой каше "варится" не один год. И он точно не Путин, который периодически наступает "на грабли" доверия западным "партнерам". Но Россия то выдержит косяки Путина, хоть и обидно это, а Венгрия слишком мала по размеру, чтобы их премьер мог позволить себе косяки, подобные путинским.

Владимир Карпов Видимо Орбан в какой-то момент решил сделать так же, как "Путин, который периодически наступает "на грабли" доверия западным "партнерам".