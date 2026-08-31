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Аллерголог Щепеляев: лилии и гиацинты могут вызвать кашель и головную боль

Аллерголог Щепеляев: лилии и гиацинты могут вызвать кашель и головную боль

У человека с сезонной аллергией на пыльцу может возникнуть перекрёстная реакция на хризантемы, астры, герберы, георгины, подсолнухи, ромашки.

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