Александр Шепс проверил способности Кинжинова в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» медиум Александр Шепс, вместо того чтобы соревноваться с другими экстрасенсами, решил поиздеваться над тарологом Александром Кинжиновым, оценивая его способности, передает «Новости РуФокс».
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