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Царьград

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Телеканал RT презентовал оригинальное меню на ВЭФ во Владивостоке

Телеканал RT презентовал оригинальное меню на ВЭФ во Владивостоке

Во Владивостоке на ВЭФ кафе канала RT представило политически тематическое меню с позициями, отражающими актуальные события: чай «Зеленский на траве» и дошик «Минские соглашения».

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