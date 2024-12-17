Вынесен приговор школьнику, который участвовал в диверсии на железной дороге под Смоленском

Троих несовершеннолетних жителей Краснинского района, осуществивших поджог релейных шкафов на 465 километре пикета 2 перегона Гусино-Красное главного хода Московской железной дороги, задержали в апреле этого года.
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