Происшествия
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Происшествия

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Транспортные полицейские Оренбургской области изъяли из незаконного оборота более 330 граммов синтетического наркотика

Транспортные полицейские Оренбургской области изъяли из незаконного оборота более 330 граммов синтетического наркотика

12 февраля 2025 года в ходе реализации оперативной информации сотрудники Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали возле полосы отвода железнодорожных путей станции Оренбург 33-летнего местного жителя.

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