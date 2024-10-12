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Будет вкусно

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  • Георгин
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Потрясающе вкусный торт «Ева». По сути яблочный, но фрукты внутри превратятся почти что в крем

Потрясающе вкусный торт «Ева». По сути яблочный, но фрукты внутри превратятся почти что в крем

Из яблочных десертов у нас популярнее всего шарлотка, но намного лучше будет пустить яблоки на невероятный торт «Ева».

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Комментарии
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Георгин
В наше время столько времени возиться можно только на производстве. Дома - это убитое время.
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