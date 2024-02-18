Россия готова предоставить международным экспертам доказательства причастности США к удару по Ил-76

Россия готова представить доказательства того, что к удару по военно-транспортному самолету Ил-76 с украинскими пленными на борту причастны США, заявил глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов, где он выступил на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, сообщает ТАСС.