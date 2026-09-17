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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Fan’s Dream запустил совместный аукцион с фондом Михаила Сергачёва «Сектор 98». В продаже – джерси с автографами Кросби, Кучерова, Бобровского и других звезд

На аукцион выставлены джерси с автографами Сидни Кросби («Питтсбург»), Никиты Кучерова («Тампа»), Михаила Сергачева («Юта»), Сергея Бобровского (сборная России), Матвея Мичкова («Филадельфия») и Дамира Шарипзянова («Авангард»).

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