Колесо, шина...

Оптимист изобрёл колесо, а пессимист — запасное колесо. Я человек осторожный и поэтому под колеса трамвая – ни ногой! - Милый, я была в гараже и случайно нашла твою заначку!- То есть ты случайно разбортировала запасное колесо????? - Как ты собираешься ехать? У тебя же колесо спустило!- Так ведь оно только снизу спустило!.