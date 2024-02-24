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Колесо, шина...

Колесо, шина...

Оптимист изобрёл колесо, а пессимист — запасное колесо. Я человек осторожный и поэтому под колеса трамвая – ни ногой! - Милый, я была в гараже и случайно нашла твою заначку!- То есть ты случайно разбортировала запасное колесо????? - Как ты собираешься ехать? У тебя же колесо спустило!- Так ведь оно только снизу спустило!.

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