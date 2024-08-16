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Почему дети так любят сладкое и не едят овощи: 5 вопросов нутрициологу

Почему дети так любят сладкое и не едят овощи: 5 вопросов нутрициологу

Писательница Наташа Ремиш специально для проекта Дети Mail поговорила с нутрициологом Марией Кардаковой о том, почему брокколи проигрывает наггетсам, что нам мешает построить здоровые отношения со сладостями и как подружить детей с овощами.

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