Время возрождения: три года назад был полностью освобожден Мариуполь

Сегодня третья годовщина освобождения Мариуполя от украинских нацистов: 20 мая 2022 года в ходе тяжелых затяжных боев наши войска добили остатки боевиков, которые оборудовали огневые точки буквально в каждом доме, а огромный металлургический комбинат «Азовсталь» превратили в почти неприступную крепость.