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Царьград

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Губернатор Игорь Артамонов призвал не отвечать на вопросы анонимов об атаке БПЛА

Губернатор Игорь Артамонов призвал не отвечать на вопросы анонимов об атаке БПЛА

Липецкие власти призвали игнорировать анонимные вопросы об атаках дронов на область.Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, призвал жителей не отвечать на вопросы анонимов об атаках дронов.

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